АЧС поразила сразу две области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Донецкой и Николаевской областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
С 23 по 30 января на территории этих областей зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Как писал УНН, Radobank назвал АЧС главным вызовом для свиноводства в 2019 году.
Также отметим, что в прошлом году в Украине произошло более 140 вспышек АЧС в различных областях. И государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, причиненных болезнью.
К этому, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела "несостоятельность контролирующих органов (Госпродпотребслужбы) выполнять свои обязанности".