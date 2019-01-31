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АЧС поразила сразу две области

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Донецкой и Николаевской областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

С 23 по 30 января на территории этих областей зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Как писал УНН, Radobank назвал АЧС главным вызовом для свиноводства в 2019 году.

Также отметим, что в прошлом году в Украине произошло более 140 вспышек АЧС в различных областях. И государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, причиненных болезнью.

К этому, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела "несостоятельность контролирующих органов (Госпродпотребслужбы) выполнять свои обязанности".

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