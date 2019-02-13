З 2012 року в Україні зафіксовано майже півтисячі випадків АЧС

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У середині 2012 року в Україні був виявлений перший збудник АЧС. З того часу в країні зафіксовано 457 випадків захворювання. Про це свідчить статистика сайту “СТОП АЧС”, який запроваджено в рамках проекту технічної допомоги ФАО “Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні”, передає УНН.