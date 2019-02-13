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З 2012 року в Україні зафіксовано майже півтисячі випадків АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У середині 2012 року в Україні був виявлений перший збудник АЧС. З того часу в країні зафіксовано 457 випадків захворювання. Про це свідчить статистика сайту “СТОП АЧС”, який запроваджено в рамках проекту технічної допомоги ФАО “Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні”, передає УНН.

Загалом за останні 6,5 року вірус АЧС не оминув жодну з областей України. Тільки минулого року було зареєстровано 145 випадків АЧС. У 91 випадку захворювання було зареєстровано у домашніх тварин, в 36 — у диких. Ще в одинадцяти випадках АЧС була зафіксована на території інфікованих об’єктів.

За даними "СТОП АЧС", з початку 2019 року в Україні зафіксовано 1 випадок АЧС - у селі Топило Дніпропетровської області.

Нагадаємо, як писав УНН, цього року АЧС зафіксували також на Київщині, у Донецькій та Миколаївській областях.

Також нагадаємо, що держава досі не компенсувала фермерам понад 27 млн грн збитків, завданих хворобою у минулому році.

До цього, за словами депутата Сергія Тригубенка, призвела “неспроможність контролюючих органів (Держпродспоживслужби) належно виконувати свої обов’язки”.

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