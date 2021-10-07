Из 16 одесских депутатов 6 были против отставки Разумкова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Из 16 депутатов Верховной Рады Украины, представляющих Одесскую область, 6 голосовали против отставки Разумкова 7 октября. Об этом свидетельствуют результаты голосования в парламенте, в результате которого председатель главного законодательного органа был отправлен в отставку, передает УНН.
Детали
Напомним, за отставку проголосовали 284 народных депутата, против — 74, воздержались 6, не голосовали 24.
Из 11 одесских представителей фракции “Слуга народа” только Артем Дмитрук был против отставки спикера. Вместе с ОПЗЖ не пожелали расставаться с Разумковым одесситы Николай Скорик и Татьяна Плачкова. Кроме того, не поддержали отставку председателя ВРУ самовыдвиженцы Алексей Гончаренко (“Европейская солидарность”), Антон Киссе (“За майбутнє”), Анатолий Урбанский (“За майбутнє”).