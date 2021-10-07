З 16 одеських депутатів 6 були проти відставки Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. З 16 депутатів Верховної Ради України, що представляють Одеську область, 6 голосували проти відставки Разумкова 7 жовтня. Про це свідчать результати голосування в парламенті, в результаті якого голова головного законодавчого органу був відправлений у відставку, передає УНН.
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Нагадаємо, за відставку проголосували 284 народних депутата, проти - 74, утрималися 6, не голосували 24.
З 11 одеських представників фракції "Слуга народу" тільки Артем Дмитрук був проти відставки спікера. Разом з ОПЗЖ не захотіли розлучатися з Разумковим одесити Микола Скорик і Тетяна Плачкова. Крім того, не підтримали відставку голови ВРУ самовисуванці Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Антон Кіссе ("За майбутнє"), Анатолій Урбанський ("За майбутнє").