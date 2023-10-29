С 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек под Авдеевкой - Штупун
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Оккупанты несут массовые потери на Авдеевском направлении. С 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек под Авдеевкой. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.
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«Если говорить вообще о количестве потерь, то Авдеевка — это уже самое большое поражение российской армии в настоящее время. Ведь если считать, то с 10 октября общие потери врага в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ Таврия составили почти 6500 человек», —заявил Александр Штупун.
Детали
ВСУ также полностью уничтожили 100 вражеских танков и еще около 60 единиц повредили. Кроме этого было уничтожено почти 250 единиц другой бронетехники. За вчера, по словам Штупуна, эти потери пополнились. Было уничтожено еще 8 танков врага. Среди них есть Т-90.
Также спикер рассказал, что всего на Авдеевском направлении находятся до 40 тысяч российских оккупантов. В основном это разного рода пехота.
Дополнение
Штупун добавил, что солдаты рф, наблюдая огромные потери на Авдеевском направлении, начинают отказываться идти на «верную смерть». Поэтому командование рф использует запугивание, обман и применяет физическую силу к рядовому составу. В результате россияне массово сдаются в плен.