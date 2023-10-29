З 10 жовтня окупанти втратили понад 6500 осіб під Авдіївкою - Штупун
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Окупанти зазнають масових втрат на Авдівському напрямку. З 10 жовтня окупанти втратили понад 6500 осіб під Авдіївкою. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.
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«Якщо говорити взагалі про кількість втрат, то Авдіївка — це вже найбільша поразка російської армії на даний час. Адже якщо рахувати, то з 10 жовтня загальні втрати ворога на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ Таврія склали майже 6500 осіб», —заявив Олександр Штупун.
Деталі
ЗСУ також повністю знищили 100 ворожих танків та ще близько 60 одиниць пошкодили. Окрім цього було знищено майже 250 одиниць іншої бронетехніки. За вчора, за словами Штупуна, ці втрати поповнилися. Було знищено ще 8 танків ворога. Серед них є Т-90.
Також речник розповів, що загалом на Авдіївському напрямку перебувають до 40 тисяч російських окупантів. В основному це різного роду піхота.
Доповнення
Штупун додав, що солдати рф, спостерігаючи величезні втрати на Авдіївському напрямку, починають відмовлятися йти на «вірну смерть». Тому командування рф використовує залякування, обман та застосовує фізичну силу до рядового складу. Як наслідок росіяни масово здаються в полон.