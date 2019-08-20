С 1 октября вступают в действие строительные нормы, которые усилят пожарную безопасность в отелях - Минрегион
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы по проектированию гостиниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, в новых изменениях значительно усилены обязательные требования соблюдения пожарной безопасности зданий гостиниц и внедрены новые современные системы пожаротушения.
Нормы уже опубликованы и вступают в силу с 1 октября 2019 года.
Согласно новым изменениям в ГСН, гостиницы нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН “Системы противопожарной защиты”.
Кроме этого, подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц следует предусматривать в соответствии с ГСН “Планировка и застройка территорий”. Такой подъезд также должен быть обеспечен и в основных эвакуационных выходах и входах, ведущих к пожарным лифтам.
В новых изменениях в ГСН сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимых при этом этажности и площади противопожарных отсеков.
“Кроме этого, допускается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданиях иного назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и предсказания отдельных путей эвакуации. Также напомним, что этими же изменениями в гостиницах рекомендуется устраивать вход только по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц категории *** и выше — дополнительно устраивать системы охранной сигнализации”, — указано в сообщении.
Напоминаем, после пожара в Одессе хотят запустить масштабную проверку гостиниц и санаториев.