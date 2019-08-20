З 1 жовтня вступають в дію будівельні норми, які посилять пожежну безпеку в готелях - Мінрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновило державні будівельні норми щодо проектування готелів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.
Зокрема, у нових змінах значно посилено обов’язкові вимоги дотримання пожежної безпеки будівель готелів та запроваджено нові сучасні системи пожежогасіння.
Норми вже опубліковані та набирають чинності з 1 жовтня 2019 року.
Відповідно до нових змін у ДБН, готелі потрібно облаштовувати системами протипожежного захисту згідно з ДБН “Системи протипожежного захисту”.
Крім цього, під’їзд пожежних автомашин до будівель готелів слід передбачати згідно з ДБН “Планування і забудова територій”. Такий під’їзд також має бути забезпечений і до основних евакуаційних виходів та входів, що ведуть до пожежних ліфтів.
У нових змінах в ДБН зберігаються вимоги щодо ступеню вогнестійкості будівель готелів та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків.
“Крім цього, допускається розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будівлях іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості за умови їх відокремлення в протипожежний відсік та передбачення окремих шляхів евакуації. Також нагадаємо, що цими ж змінами в готелях рекомендовано влаштовувати вхід лише за безконтактними картками, а в номерах готелів категорії *** та вище — додатково влаштовувати системи охоронної сигналізації”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, після пожежі в Одесі хочуть запустити масштабну перевірку готелів і санаторіїв.