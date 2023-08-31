С 1 сентября меняются правила выезда пассажирских автобусов из Украины: какие транспортные средства не пропустят через границу

Цитата

“С 1 сентября, если в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы „18-60“ станет невозможным”.

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В Укртрансбезопасности отметили, что подтверждение класса экологичности предусмотрено постановлением Кабмина.

Напомнили, что сертификаты, у которых закончился срок действия, для подтверждения класса экологичности не принимаются.

Напомним

В Украине закрыли 140 автобусных маршрутов, которые ведут в рф, всего закрыто 280 международных автомобильных маршрутов.