С 1 сентября меняются правила выезда пассажирских автобусов из Украины: какие транспортные средства не пропустят через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. С первого сентября меняются правила выезда пассажирских автобусов: транспортные средства в сведениях которых не указан класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1 не смогут покинуть территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укртрансбезопасность.
Цитата
“С 1 сентября, если в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы „18-60“ станет невозможным”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Е-очередь для автобусов расширяют на границу с еще тремя странами
В Укртрансбезопасности отметили, что подтверждение класса экологичности предусмотрено постановлением Кабмина.
Напомнили, что сертификаты, у которых закончился срок действия, для подтверждения класса экологичности не принимаются.
Напомним
В Украине закрыли 140 автобусных маршрутов, которые ведут в рф, всего закрыто 280 международных автомобильных маршрутов.