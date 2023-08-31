З 1 вересня змінюються правила виїзду пасажирських автобусів з України: які транспортні засоби не пропустять через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. З першого вересня змінюються правила виїзду пасажирських автобусів: транспортні засоби у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1 не зможуть покинути територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укртрансбезпеку.
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“Із 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону „18-60“ стане неможливим”.
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В Укртрансбезпеці зазначили, що підтвердження класу екологічності передбачено постановою Кабміну.
Нагадали, що сертифікати, в яких закінчився термін дії, для підтвердження класу екологічності не приймаються.
Нагадаємо
В Україні закрили 140 автобусних маршрутів, які ведуть до рф, загалом закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів.