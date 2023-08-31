З 1 вересня змінюються правила виїзду пасажирських автобусів з України: які транспортні засоби не пропустять через кордон

Цитата

“Із 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону „18-60“ стане неможливим”.

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В Укртрансбезпеці зазначили, що підтвердження класу екологічності передбачено постановою Кабміну.

Нагадали, що сертифікати, в яких закінчився термін дії, для підтвердження класу екологічності не приймаються.

Нагадаємо

В Україні закрили 140 автобусних маршрутів, які ведуть до рф, загалом закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів.