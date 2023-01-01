С 1 января начинают действовать изменения, предусматривающие введение минимального налогового обязательства по земельному участку

Детали

Сбор призван уменьшить потери бюджета из-за уклонения от налогообложения путем детенизации аграрной деятельности. МНС необходимо оплатить пользование или владение земельным участком.

Например, условный фермер продает урожай, выращенный на участке площадью 3 га. Ранее с полученного дохода он уплачивал 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Дополнительно как собственник земли отчислял плату за землю (ставки устанавливаются местными властями), а если он зарегистрирован как ФЛП, то еще единый налог.

С 1 января, если сумма всех уплаченных налогов будет меньше определенного налоговой службой МПЗ, ему придется доплатить государству разницу. Размер МНС для физлиц будет определять налоговая и отправлять уведомления о необходимости доплатить. Юридические лица будут заниматься этим самостоятельно.

МПЗ считается по формуле, привязанной к нормативно-денежной оценке участка или НПО 1 га в области, где она расположена, с учетом индексаций.

Есть несколько случаев, когда МПЗ не устанавливается и не подлежит уплате. Это участки дачных и садоводческих кооперативов, приобретенные в собственность или пользование их членами по результатам приватизации, земли запаса, участки физлиц на праве собственности или пользования в пределах населенных пунктов, участки, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Экспредседатель Госгеокадастра Денис Башлык объяснял, что для владельцев, сдающих землю в аренду белому бизнесу, и владельцев огородов ничего не изменится. По его словам, люди, сдающие землю в аренду неофициально, получат платежки с МПЗ. За них заплатит арендатор, оформивший официальную аренду.

В 2023 году минимальное обязательство будет уплачиваться за 2022 год. От уплаты МПЗ за 2022-2023 годы освободили участки на территориях, где шли или идут бои, участки, засоренные взрывоопасными предметами или на которых размещены фортификационные сооружения, а также участки на временно оккупированных территориях.

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