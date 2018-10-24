Юбилей патриарха Филарета предлагают отмечать на государственном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован проект Постановления 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в котором, в частности, предлагают отмечать на государственном уровне 90 лет со дня рождения патриарха УПЦ КП Филарета, сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Так, предлагается отмечать на государственном уровне, 23 января - 90 лет со дня рождения, православного церковного деятеля, патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета (1929) (в миру - Денисенко Михаил Антонович).
Кроме того, предлагается отмечать 100 лет со времени принятия Директорией УНР закона о высшем правительстве Украинской автокефальной православной соборной церкви (01.01.1919).
Напомним, Священный Cинод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) принял изменение в правила титулования предстоятеля, обозначив в нем в полной форме "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит".