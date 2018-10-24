Ювілей патріарха Філарета пропонують відзначати на державному рівні

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект Постанови 9234 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році, у якому, зокрема, пропонують відзначати на державному рівні 90 років з дня народження патріарха УПЦ КП Філарета, повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.