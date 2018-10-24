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Ювілей патріарха Філарета пропонують відзначати на державному рівні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект Постанови 9234 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році,  у якому, зокрема, пропонують відзначати на державному рівні 90 років з дня народження патріарха УПЦ КП Філарета, повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Так, пропонується відзначати на державному рівні, 23 січня – 90 років з дня народження, православного церковного діяча, патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета (1929) (в миру – Денисенко Михайло Антонович).

Крім того, пропонується відзначати 100 років з часу ухвалення Директорією УНР закону про вищий уряд Української автокефальної православної соборної церкви (01.01.1919).

Нагадаємо, Священний cинод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) ухвалив зміну до правил титулування предстоятеля, означивши у ньому у повній формі "Свято-Успенської Києво-Печерської та Почаївської лавр Священноархимандрит".

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