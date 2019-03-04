"Ювентус" удержал победу в матче с двумя удалениями против "Наполи"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В матче 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Наполи" на стадионе "Сан-Паоло" со счетом 2: 1, сообщает УНН со ссылкой на сайт команд.
В середине тайма хозяева получили значительную проблему в виде удаления голкипера Мерету. Этим туринцы воспользовалась в полной мере до перерыва. Авторами голов стали Пьянич (28 мин) и Джан (39).
В начале второй половины составы команд выровнялись - вторую желтую карточку получил Пьянич. В ближайшее время "Наполи" отыграл один мяч усилиями Кальехона и имел значительное преимущество по ударам, угловыми и владением мячом, но уступили 1:2.
Добавим, после матча "Ювентус", набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. "Наполи" (56) занимает второе место в таблице.
Напомним, нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов европейских чемпионатов.