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L'Equipe назвало ТОП-10 високооплачуваних футболістів європейських клубів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Нападник "Барселони" Ліонель Мессі очолив список найбільш високооплачуваних футболістів європейських чемпіонатів. Про це свідчать дані французького спортивного видання L'Equipe, передає УНН.

Щомісячний дохід Мессі становить 8,3 млн євро. На другому місці - форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду з зарплатою в 4,7 млн євро. Замикає трійку лідерів нападаючий "Атлетіко" Антуан Грізманн. Його зарплата становить 3,3 млн євро.

Також в десятку кращих потрапили форвард ПСЖ Неймар (3,06 млн євро), Луїс Суарес ("Барселона", 2,9 млн євро), Гарет Бейл ("Реал", 2,5 млн євро), Філіппе Коутіньйо ("Барселона", 2,3 млн євро), Алексіс Санчес ("Манчестер Юнайтед", 2,2 млн євро), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", 1,7 млн євро) і Месут Озіл ("Арсенал", 1,6 млн євро).

Усі наведені зарплати вказані без вирахування податків.

Нагадаємо, офіційні заробітні плати футболістів ФК "Динамо" (Київ) декларуються на рівні всього 18-20 тис. грн.

Усе інше, за даними ЗМІ, гравці отримують з рахунків офшорних компаній.

Через таку фінансову схему, за словами експерта Павловського, за п'ять років "Динамо" недоплатило в пенсійний фонд понад 440 млн грн.

Українські Національні Новини

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