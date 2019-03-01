L’Equipe назвало ТОП-10 высокооплачиваемых футболистов европейских клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов европейских чемпионатов. Об это свидетельствуют данные французского спортивного издания L’Equipe, передает УНН.
Ежемесячный доход Месси составляет 8,3 млн евро. На втором месте - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с зарплатой в 4,7 млн евро. Замыкает тройку лидеров нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн. Его зарплата составляет 3,3 млн евро.
Также в десятку лучших попали форвард ПСЖ Неймар (3,06 млн евро), Луис Суарес ("Барселона", 2,9 млн евро), Гарет Бэйл ("Реал", 2,5 млн евро), Филиппе Коутиньо ("Барселона", 2,3 млн евро), Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед", 2,2 млн евро), Килиан Мбаппе ("ПСЖ", 1,7 млн евро) и Месут Озил ("Арсенал", 1,6 млн евро).
Все приведенные зарплаты указаны без вычета налогов.
Напомним, официальные заработные платы футболистов ФК “Динамо” (Киев) декларируются на уровне всего 18-20 тыс. грн.
Остальное, по данным СМИ, игроки получают со счетов офшорных компаний.
Из-за такой финансовой схемы, по словам эксперта Павловского, за пять лет “Динамо” недоплатило в пенсионный фонд более 440 млн грн.