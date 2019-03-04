"Ювентус" втримав перемогу у матчі з двома вилученнями проти "Наполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У матчі 26-го туру чемпіонату Італії "Ювентус" обіграв "Наполі" на стадіоні "Сан-Паоло" з рахунком 2:1, інформує УНН з посиланням на сайт команд.
В середині тайму господарі отримали значну проблему у вигляді вилучення голкіпера Мерета. Цим туринці скористалася в повній мірі до перерви. Авторами голів стали Пьяніч (28 хв) та Джан (39).
На початку другої половини склади команд вирівнялися – другу жовту картку отримав Пьяніч. Найближчим часом "Наполі" відіграв один м'яч зусиллями Кальєхона та мав значну перевагу за ударами, кутовими та володінням м'ячем, але поступилися 1:2.
Додамо, після матчу "Ювентус", набравши 72 очка, продовжує лідирувати в турнірній таблиці Серії А. "Наполі" (56) займає друге місце в таблиці.
Нагадаємо, нападник "Барселони" Ліонель Мессі очолив список найбільш високооплачуваних футболістів європейських чемпіонатів.