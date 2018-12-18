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"Ювентус" стал соперником "Динамо" U-19 в Юношеской Лиге УЕФА

Киев • УНН

 • 9019 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. По результатам жеребьевки, которая состоялась в Ньоне, определился будущий соперник 19-летнего состава киевского "Динамо" по стыковым матчам Юношеской Лиги УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

"Ювентус" стал соперником "Динамо" U-19 в Юношеской Лиге УЕФА

“Динамовцы”, как представители пути чемпионов, получили в соперники команду, которая финишировала второй на групповой стадии пути Лиги чемпионов — туринский “Ювентус” U-19.

Единственный матч противостояния состоится 19 или 20 февраля. Столичный клуб проведет этот раунд на своем поле.

Отметим, что “Ювентус” принимал участие в групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА, где вместе с ним в группе были английский “Манчестер Юнайтед”, испанская “Валенсия” и швейцарский “Янг Бойз”. Туринский клуб набрал 10 очков (3 победы, 1 ничья, 2 поражения, разница мячей 11:11) и занял второе место, пропустив вперед “Манчестер Юнайтед”.

В национальном чемпионате Примаверы туринцы занимают после 12-ти сыгранных туров третье место (7 побед, 3 ничьи, 2 поражения, разница мячей 30:22), отставая на пять очков от “Аталанты” и на два от земляков из "Торино“.

Напомним, что на предыдущем этапе киевляне прошли “Андерлехт”.

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