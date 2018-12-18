"Ювентус" став суперником "Динамо" U-19 в Юнацькій Лізі УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За результатами жеребкування, яке відбулося у Ньоні, визначився майбутній суперник 19-річного складу київського "Динамо" по стикових матчах Юнацької Ліги УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
"Динамівці", як представники шляху чемпіонів, отримали в суперники команду, яка фінішувала другою на груповій стадії шляху Ліги чемпіонів – туринський "Ювентус" U-19.
Єдиний матч протистояння відбудеться 19 або 20 лютого. Столичний клуб проведе цей раунд на своєму полі.
Відзначимо, що "Ювентус" брав участь у груповій стадії Юнацької Ліги УЄФА, де разом із ним у групі були англійський "Манчестер Юнайтед", іспанська "Валенсія" та швейцарський "Янг Бойз". Туринський клуб набрав 10 очок (3 перемоги, 1 нічия, 2 поразки, різниця м'ячів 11:11) та посів друге місце, пропустивши вперед "Манчестер Юнайтед".
У національному чемпіонаті Примавери туринці посідають після 12-ти зіграних турів третє місце (7 перемог, 3 нічиї, 2 поразки, різниця м'ячів 30:22), відстаючи на п'ять очок від "Аталанти" та на два від земляків із "Торіно".
Нагадаємо, що на попередньому етапі кияни пройшли "Андерлехт".