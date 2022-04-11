Юрий Бутусов рассказал, как видит возможное выявление и противодействие колаборантам

Так, по его словам, "в нашей стране слабые правоохранительная и судебная системы". А сейчас они вообще "парализованы войной".

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"В нашей стране очень слабая правовая система, судебная система - почти недееспособна и сейчас вообще парализована войной... Нам нужно построить систему учета тех, кто свой патриотизм доказывает работой на государство и общество в условиях войны.

А преступников в условиях войны, понятное дело, что надо наказывать и делать это надо показательно. К сожалению, у нас системной работы в этом плане не хватает", - считает Бутусов.

Он отметил, что высчитывать коллаборантов поможет реальная перепись населения.

"Сейчас государство должно провести реальную перепись населения тех граждан, которые выполняют свой гражданский долг, находятся в Украине и являются интегрированными во все государственные структуры, которые выполняют задачи по борьбе с агрессией. У нас всегда стараются считать всех и вычислить тех, кто уклоняется. А нам надо вычислить тех, кто участвует. Это намного проще, потому что есть списки участников всех формирований, их присутствие регламентировано.

Вот надо быстренько взять все эти списки и сделать тогда перерасчет и тогда понять - а где другие.

У нас такая коррупция, к сожалению, и такой большой объем тех, кто сбежал за взятки, что вычислить почти невозможно. Но наказывать таких надо", - добавил Бутусов.

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Еще до начала войны, Украина разыскивала ряд лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях против государства, которые скрывались и сейчас тоже продолжают скрываться за границей.

Среди таковых - бывший депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан. Последний, по данным "Стопкора" имел тесные отношения с силовыми структурами РФ и даже был награжден Федеральной службой охраны России "за демонстрацию престижа и славы Российского государства".

Напомним

Руслан Тарпан - заочно арестован и является главным подозреваемым в хищении сотен миллионов гривен во время строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе. С 2017 года разыскиваемый украинскими правоохранителями, с 2021-го - находится в международном розыске по каналам Интерпола с синим оповещением".

По информации правоохранителей, Тарпан, вероятно, скрывается в ОАЭ.

Прокуратура готовит запрос на его экстрадицию.

А по словам Игоря Мосийчука, в условиях войны экстрадировать Тарпана должна военная прокуратура.