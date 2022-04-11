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Юрій Бутусов розповів, як бачить можливе виявлення та протидію колаборантам

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В умовах війни треба будувати систему обліку тих, хто залишився в Україні і тих, хто втік та може нашкодити нашій державі. Таку думку у коментарі УНН висловив журналіст Юрій Бутусов, коментуючи шляхи боротьби з колаборантами під час війни.

Юрій Бутусов розповів, як бачить можливе виявлення та протидію колаборантам

Так, за його словами, "у нашій країні слабкі правоохоронна і судова системи". А зараз вони взагалі "паралізовані війною".

Цитата

"У нашій країні дуже слабка правова система, судова система – майже недієздатна і зараз взагалі паралізована війною... Нам потрібно побудувати систему обліку тих, хто свій патріотизм доводить роботою на державу і суспільство в умовах війни.

А злочинців в умовах війни, ясна річ, що треба карати і робити це треба показово. На жаль, у нас системної роботи в цьому плані не вистачає", - вважає Бутусов.

Він зауважив, що вираховувати колаборантів допоможе реальний перепис населення.

"Зараз держава має провести реальний перепис населення тих громадян, які виконують свій громадянський обов'язок, знаходяться в Україні і є інтегрованими до усіх державних структур, які виконують завдання по боротьбі з агресією. У нас завжди намагаються рахувати усіх і вирахувати тих, хто ухиляється. А нам треба вирахувати тих, хто бере участь. Це набагато простіше, бо є списки учасників усіх формувань, їхня присутність регламентована.

Оце треба швиденько взяти всі ці списки і зробити тоді перерахунок і тоді зрозуміти – а де інші.

У нас така корупція, на жаль, і такий великий обсяг тих, хто повтікав через хабарі, що вирахувати майже неможливо. Але карати таких треба", - додав Бутусов.

До теми

Ще до початку війни, Україна розшукувала низку осіб, підозрюваних у кримінальних злочинах проти держави, які переховувалися і зараз теж продовжують переховуватися за кордоном.

Серед таких - колишній депутат одеської міськради Руслан Тарпан. Останній, за даними "Стопкору" мав тісні відносини з силовими структурами РФ і навіть був нагороджений  Федеральною службою охорони Росії "за демонстрацію престижу і слави Російського государства".

Нагадаємо

Руслан Тарпан - заочно арештований та є головним підозрюваним у розкраданні сотень мільйонів гривень під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі. З 2017 року розшукується українськими правоохоронцями, з 2021-го - перебуває у міжнародному розшуку каналами Інтерполу із "синім сповіщенням".

За інформацією правоохоронців, Тарпан, ймовірно, переховується в ОАЕ.

Прокуратура готує запит на його екстрадицію.

А за словами Ігоря Мосійчука, в умовах війни екстрадувати Тарпана має військова прокуратура.

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