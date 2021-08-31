Юрист о расследовании ДТП с нардепом: нацполиция должна передать дело ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Расследовать ДТП, которое произошло 23 августа на въезде в Киев, и в котором фигурирует народный депутат, должно Государственное бюро расследований. Ведь подследственность таких уголовных производств определена именно за ГБР, а расследование другим органом следствия может привести к тому, что суд откажется рассматривать это дело. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист Денис Цыпин.
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"Согласно 216 статье УПК, дела, в которых подозреваемым может быть народный депутат, подследственные Государственному бюро расследований, поэтому Национальная полиция обратилась в прокуратуру города Киева для определения подследственности за ГБР. Дела, касающиеся народных депутатов, расследуются ГБР", - пояснил юрист.
Он уточнил, что зарегистрировать уголовное производство в отношении народного депутата, может любой правоохранительный орган.
Детали
"То, что сделала НПУ и правильно, что она зарегистрировала уголовное производство при наличии признаков преступления. А теперь прокуратура может определить подследственность по ГБР, а может оставить ее за НПУ. Однако это будет не совсем законно, скажем так, но обычно схема такова: прокуратура не определилась, а у правоохранительных органов есть обязанность проводить расследование. То есть пока прокуратура не определилась - проводят расследование НПУ, а затем передается это дело в ГБР уже по обвинительному акту, который они подают в суд. Вот такие хитрости", - пояснил юрист, как прокуратура может "оставить" производство в ведении полиции.
Кроме того, как добавил Цыпин, прокуратура не ограничена во времени, хотя должна определить подследственность за ГБР как можно быстрее. Юрист пояснил, что в ситуации, когда расследование будет проводить полиция кроется опасность - суд может вернуть дело.
"Существует определенная опасность, что после передачи дела в суд, полицией, это дело могут вернуть назад, поскольку его расследовал ненадлежащий орган и, соответственно, оно будет закрыто, то есть никто не будет привлечен к ответственности. Поэтому прокуратура должна передать в ГБР как можно быстрее", - убежден юрист.
Ранее
В МВД заявили, что дальнейшее расследование ДТП с участием нардепа, которое произошло 23 августа на въезде в Киев, поручено следователям ГБР.
Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследования процессуальный руководитель учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов - народного депутата Украины.