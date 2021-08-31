Юрист о расследовании ДТП с нардепом: нацполиция должна передать дело ГБР

КИЕВ. 31 августа. УНН. Расследовать ДТП, которое произошло 23 августа на въезде в Киев, и в котором фигурирует народный депутат, должно Государственное бюро расследований. Ведь подследственность таких уголовных производств определена именно за ГБР, а расследование другим органом следствия может привести к тому, что суд откажется рассматривать это дело. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист Денис Цыпин.