Юрист про розслідування ДТП з нардепом: нацполіція повинна передати справу ДБР

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“Відповідно до 216 статті КПК, справи, в яких підозрюваним може бути народний депутат, підслідні Державному Бюро Розслідувань, тому Національна поліція звернулась до Прокуратури міста Києва для визначення підслідності за ДБР. Справи, що стосуються народних депутатів, розслідуються ДБР”, — пояснив юрист.

Він уточнив, що зареєструвати кримінальне провадження стосовно народного депутата, може будь-який правоохоронний орган.

Деталі

“Що зробила НПУ і правильно, що вона зареєструвала кримінальне провадження за наявності ознак злочину. А тепер прокуратура може визначити підслідність за ДБР, а може залишити її за НПУ. Однак це буде не зовсім законно, скажімо так, але зазвичай схема така: прокуратура не визначається, а у правоохоронних органів є обов’язок проводити розслідування. Тобто поки прокуратура не визначилась — проводять розслідування НПУ, а потім передається ця справа в ДБР уже за обвинувальним актом, який вони подають до суду. От такі хитрощі”, - пояснив юрист, як прокуратура може “залишити” провадження у віданні поліції.

Крім того, як додав Ципін, прокуратура не обмежена у часі, хоча мала б визначити підслідність за ДБР як найшвидше. Юрист пояснив, що в ситуації, коли розслідування проводитиме поліція криється небезпека — суд може повернути справу.

“Існує певна небезпека що після передачі справи в суд, поліцією, цю справу можуть повернути назад, оскільки її розслідував неналежний орган і, відповідно, вона буде закрита, тобто ніхто не буде притягнутий до відповідальності. Тому прокуратура має передати до ДБР якнайшвидше", — переконаний юрист.

Раніше

У МВС заявили, що подальше розслідування ДТП за участі нардепа, яка сталася 23 серпня на в’їзді до Києва, доручено слідчим ДБР.

Відповідну підслідність визначив за Державним бюро розслідування процесуальний керівник з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб’єкта - народного депутата України.