Юрист о скандальном ДТП с нардепом: ГБР должно забрать дело, а иначе может не дойти до суда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Уголовное производство по ДТП, которое произошло 23 августа на въезде в Киев и в котором фигурирует народный депутат, должно расследоваться Государственным бюро расследований. Иначе в дальнейшем суд может отказать в рассмотрении дела. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Ростислав Кравец.
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"Согласно действующему законодательству, прокуратура должна передать это дело ГБР. Об этом говорит статья 216 УПК. В противном случае последствия могут быть крайне негативными: потому что все доказательства, которые будут собраны органом, который не уполномочен проводить соответствующее досудебное расследование в дальнейшем в суде могут быть признаны ненадлежащими и соответственно на них нельзя будет основывать любой приговор. То есть, если прокуратура не реагирует, не определяет - то в дальнейшем то, что сделано НПУ, может просто не попасть в суд", - пояснил юрист.
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По словам Кравца, даже в случае, если дело попадет в суд, то суд не примет во внимание доказательства собранные органом следствия, что не уполномочен проводить такое расследование.
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Юрист предполагает, что вероятно, прокуратура ждала какого-то указания сверху для определения подследственности производства, что свидетельствует о том, что в Украине нет независимых правоохранительных органов. Юрист отметил, что в случаях, когда виновным является представитель власти, ответственность должна быть не только юридическая, но и политическая: в частности, такое лицо должно быть исключено из фракции.
Ранее
В МВД заявили, что дальнейшее расследование ДТП с участием нардепа, которое произошло 23 августа на въезде в Киев, поручено следователям ГБР.
Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследования процессуальный руководитель, учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов - народного депутата Украины.