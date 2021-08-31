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Юрист про скандальне ДТП з нардепом: ДБР має забрати справу, а інакше може не дійти до суду

Київ • УНН

 • 28536 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кримінальне провадження щодо ДТП, яка сталася 23 серпня на в’їзді до Києва і в якому фігурує народний депутат, має розслідуватися Державним бюро розслідувань. Інакше в подальшому суд може відмовити у розгляді справи. Таку думку у коментарі УНН висловив юрист Ростислав Кравець.

Цитата

“Згідно чинного законодавства, прокуратура має передати цю справу ДБР. Про це говорить стаття 216 КПК. У протилежному випадку наслідки можуть бути вкрай негативними: тому що всі докази, які будуть зібрані органом, який не уповноважений проводити відповідне досудове розслідування в подальшому в суді можуть бути визнані неналежними і відповідно на них не можна буде грунтувати будь-який вирок. Тобто, якщо прокуратура не реагує, не визначає — то в подальшому те, що зроблено НПУ, може просто не потрапити до суду”, — пояснив юрист.

Додамо

За словами Кравця, навіть у випадку, якщо справа потрапить до суду, то суд не прийме до уваги докази зібрані органом слідства, що не вповноважений проводити таке розслідування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Юрист про розслідування ДТП з нардепом: нацполіція повинна передати справу ДБР

Юрист припускає, що ймовірно, прокуратура чекала якоїсь вказівки згори для визначення підслідності провадження, що свідчить про те, що в Україні не існує незалежних правоохоронних органів. Юрист наголосив, що у випадках, коли винним є представник влади, відповідальність має бути не лише юридична, а й політична: зокрема, така особа має бути виключена з фракції.

Раніше

У МВС заявили, що подальше розслідування ДТП за участі нардепа, яка сталася 23 серпня на в’їзді до Києва, доручено слідчим ДБР.

Відповідну підслідність визначив за Державним бюро розслідування процесуальний керівник з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб’єкта - народного депутата України.

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