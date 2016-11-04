Юрген Клинсман стал почетным капитаном сборной ФРГ по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бывший тренер сборной ФРГ по футболу Юрген Клинсман почетным капитаном бундестим сборной ФРГ по футболу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Бывший тренер сборной ФРГ по футболу Ю.Клинсман стал почетным капитаном сборной ФРГ по футболу", - говорится в сообщении.
Хвалебную речь в честь Ю.Клинсмана на открытии ежегодного конгресса Немецкого футбольного союза в Эрфурте сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Отметим, что он стал пятым почетным капитаном в истории Германии.
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