Юрген Клинсман стал почетным капитаном сборной ФРГ по футболу

"Бывший тренер сборной ФРГ по футболу Ю.Клинсман стал почетным капитаном сборной ФРГ по футболу", - говорится в сообщении.

Хвалебную речь в честь Ю.Клинсмана на открытии ежегодного конгресса Немецкого футбольного союза в Эрфурте сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Отметим, что он стал пятым почетным капитаном в истории Германии.

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