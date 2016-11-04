Ю.Клінсман став почесним капітаном збірної ФРН з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Колишній тренер збірної ФРН з футболу Юрген Клінсман почесним капітаном бундестім збірної ФРН з футболу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Колишній тренер збірної ФРН з футболу Ю.Клінсман став почесним капітани збірної ФРН з футболу”, — йдеться у повідомленні.
Хвалебну промову на честь Ю.Клінсмана на відкритті щорічного конгресу Німецького футбольного союзу в Ерфурті сказала канцлер ФРН Ангела Меркель.
Зазначимо, що він став п’ятим почесним капітаном в історії Німеччини.
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