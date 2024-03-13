Юношеская сборная Украины U-17 получила путевку на Евро-2024

Юношеская сборная Украины U-17 победила в своей группе элит-раунда отбора к чемпионату Европы.

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

Детали

Юношеская сборная Украины U-17 по футболу одержала победу, выиграв свою группу элит-раунда отбора к чемпионату Европы.

Благодаря этой победе сине-желтые обеспечили себе путевку на чемпионат Европы, который состоится на Кипре с 20 мая по 5 июня 2024 года с участием 16 сборных.

Напомним,

Жеребьевка финального турнира состоится 3 апреля в Ая-Напе.

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