Юнкер призвал Европу отвергнуть сепаратистский "яд"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в четверг призвал Европу противостоять сепаратизму в то время, когда Каталонская кризис разделила Испанию, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Противостояние между Мадридом и сторонниками каталонской независимости, которое возникло из-за запрещеного референдума, состоявшегося 1 октября, вызвали сепаратистские настроения далеко за пределами испанских границ.
"Национализм - это яд, который мешает Европе работать вместе. Мы не можем стоять сложа руки, потому что пришло время сделать то, что нужно сделать. Я говорю "нет" любой форме сепаратизма, который ослабляет Европу и углубляет существующие трещины", - сказал Ж.К.Юнкер во время выступления в университете испанского города Саламанка.
Отметим, что Европейский Союз также в будущем встретится с вызовом собственного единства при выходе Британии из блока.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой, который был с президентом Еврокомиссии в Саламанке, поблагодарил его за поддержку "в такие тяжелые времена".
"Юнкер поддержал действия испанского правительства, выразил свое уважение к нашей конституции, нашим законам и нашей правовой системе", - сказал он.
Напомним, Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию о независимости Каталонии и "закон о разрыве", принятые 27 октября и 7 сентября соответственно.
Как сообщал УНН, председатель Национальной судебной палаты Испании принял решение оставить под стражей экс-членов правительства Каталонии.