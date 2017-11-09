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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:12 • 100033 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100230 просмотра

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Юнкер призвал Европу отвергнуть сепаратистский "яд"

Юнкер призвал Европу отвергнуть сепаратистский "яд"

Киев  •  УНН

 • 8762 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в четверг призвал Европу противостоять сепаратизму в то время, когда Каталонская кризис разделила Испанию, передает УНН со ссылкой на Reuters.

 

Противостояние между Мадридом и сторонниками каталонской независимости, которое возникло из-за запрещеного референдума, состоявшегося 1 октября, вызвали сепаратистские настроения далеко за пределами испанских границ.

"Национализм - это яд, который мешает Европе работать вместе. Мы не можем стоять сложа руки, потому что пришло время сделать то, что нужно сделать. Я говорю "нет" любой форме сепаратизма, который ослабляет Европу и углубляет существующие трещины", - сказал Ж.К.Юнкер во время выступления в университете испанского города Саламанка.

Отметим, что Европейский Союз также в будущем встретится с вызовом собственного единства при выходе Британии из блока.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, который был с президентом Еврокомиссии в Саламанке, поблагодарил его за поддержку "в такие тяжелые времена".

"Юнкер поддержал действия испанского правительства, выразил свое уважение к нашей конституции, нашим законам и нашей правовой системе", - сказал он.

Напомним, Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию о независимости Каталонии и "закон о разрыве", принятые 27 октября и 7 сентября соответственно.

Как сообщал УНН, председатель Национальной судебной палаты Испании принял решение оставить под стражей экс-членов правительства Каталонии.

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