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Юнкер закликав Європу відкинути сепаратистську "отруту"

Юнкер закликав Європу відкинути сепаратистську "отруту"

Київ • УНН

 • 8768 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер у четвер закликав Європу протистояти сепаратизму у час, коли Каталонська криза розділила Іспанію, передає УНН з посиланням на Reuters.

Протистояння між Мадридом та прихильниками каталонської незалежності, яке виникло через заборонений референдум, що відбувся в регіоні 1 жовтня, викликали сепаратистські настрої далеко за межами іспанських кордонів.

"Націоналізм - це отрута, яка перешкоджає Європі працювати разом. Ми не можемо стояти склавши руки, тому що настав час зробити те, що потрібно зробити. Я кажу "ні" будь-якій формі сепаратизму, який послаблює Європу та поглиблює існуючі тріщини", - сказав Ж.К.Юнкер під час виступу в університеті іспанського міста Саламанка.

Зазначимо, що Європейський Союз також у майбутньому зустрінеться з викликом власної єдності під час виходу Британії з блоку.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, який був з президентом Єврокомісії у Саламанку, подякував йому за підтримку "в такі важкі часи".

"Юнкер підтримав дії іспанського уряду, висловив свою повагу до нашої конституції, наших законів та нашої правової системи", - сказав він.

Нагадаємо, конституційний суд Іспанії у середу, 8 листопада, скасував односторонню декларацію про незалежність Каталонії та “закон про розрив”, прийняті 27 жовтня та 7 вересня відповідно.

Як повідомляв УНН, голова Національної судової палати Іспанії прийняв рішення залишити під вартою екс-членів уряду Каталонії.

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