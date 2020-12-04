ЮНИСЕФ запросил у доноров рекордную сумму на чрезвычайные операции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запросил у доноров на свои чрезвычайные операции в следующем году 6,4 млрд долларов — самую большую сумму за всю историю этой организации. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
Отмечается, что эти средства будут использованы для оказания помощи 300 млн человек, в том числе 190 млн детей, а также семьям с детьми и беременным женщинам.
На 2021 год ЮНИСЕФ запросил на 35% больше, чем на 2020 год. Это связано с резким ростом гуманитарных потребностей во всем мире из-за пандемии COVID-19.
"Разрушительная эпидемия вкупе с конфликтами, изменением климата, стихийными бедствиями и перемещениями населения, может привести к катастрофическим последствиям для детей", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
Она выразила надежду, что доноры помогут детям всего мира пройти через эти трудные времена.
По данным ООН, в 2020 году гуманитарная ситуация обострилась в том числе из-за вспышек новых конфликтов. Так, в регионе Тыграй в Эфиопии в результате боевых действий 2,8 млн человек оказались в нищете и нуждаются в помощи. В мозамбикской провинции Кабо-Делгаду были перемещены более 425 тыс. человек, в том числе 190 тыс. детей.