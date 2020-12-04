ЮНИСЕФ запросил у доноров рекордную сумму на чрезвычайные операции

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 35428 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 55385 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 68361 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 81790 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111070 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113362 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125642 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156106 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 202300 просмотра

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ЮНИСЕФ запросил у доноров рекордную сумму на чрезвычайные операции

ЮНИСЕФ запросил у доноров рекордную сумму на чрезвычайные операции

Киев  •  УНН

 • 11256 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запросил у доноров на свои чрезвычайные операции в следующем году 6,4 млрд долларов — самую большую сумму за всю историю этой организации. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

Отмечается, что эти средства будут использованы для оказания помощи 300 млн человек, в том числе 190 млн детей, а также семьям с детьми и беременным женщинам.

На 2021 год ЮНИСЕФ запросил на 35% больше, чем на 2020 год. Это связано с резким ростом гуманитарных потребностей во всем мире из-за пандемии COVID-19.

"Разрушительная эпидемия вкупе с конфликтами, изменением климата, стихийными бедствиями и перемещениями населения, может привести к катастрофическим последствиям для детей", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Она выразила надежду, что доноры помогут детям всего мира пройти через эти трудные времена.

По данным ООН, в 2020 году гуманитарная ситуация обострилась в том числе из-за вспышек новых конфликтов. Так, в регионе Тыграй в Эфиопии в результате боевых действий 2,8 млн человек оказались в нищете и нуждаются в помощи. В мозамбикской провинции Кабо-Делгаду были перемещены более 425 тыс. человек, в том числе 190 тыс. детей.

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