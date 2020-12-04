ЮНІСЕФ запросив у донорів рекордну суму на надзвичайні операції

Зазначається, що ці кошти будуть використані для надання допомоги 300 млн людей, в тому числі 190 млн дітей, а також сім’ям з дітьми та вагітним жінкам.

На 2021 рік ЮНІСЕФ запросив на 35% більше коштів, ніж на 2020 рік. Це пов’язано з різким зростанням гуманітарних потреб в усьому світі через пандемію COVID-19.

“Руйнівна пандемія укупі з конфліктами, зміною клімату, стихійними лихами і переміщеннями населення, може призвести до катастрофічних наслідків для дітей”, — заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Вона висловила надію, що донори допоможуть дітям усього світу пройти через ці важкі часи.

За даними ООН, у 2020 році гуманітарна ситуація загострилася в тому числі через спалахи нових конфліктів. Так, в регіоні Тиграй в Ефіопії в результаті бойових дій 2,8 млн людей опинилися в злиднях і потребують допомоги. У мозамбіцької провінції Кабо-Делгаду були переміщені понад 425 тис. осіб, в тому числі 190 тис. дітей.