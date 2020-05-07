ЮНИСЕФ предоставит средства индивидуальной защиты соцработникам - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) должен предоставить средства индивидуальной защиты украинским соцработникам, а также запустить программу помощи многодетным семьям. Об этом генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса сообщил во время учебного вебинара из серии “Защита детей и поддержка семей в условиях пандемии COVID-19”, передает корреспондент УНН.
“Мы обратились к нашим партнерам, и в первую очередь к представителям ЮНИСЕФ касательно средств индивидуальной защиты. Нами были предоставлены все расчеты по количеству специалистов, количества работающих и выходящих в семьи, с какой частотой. Я знаю, что такая помощь формируется и в ближайшее время мы ее получим”, — рассказал Колбаса.
Он отметил, что сейчас формируется еще один проект.
“ЮНИСЕФ также вводит проект поддержки наших семей, и прежде всего семей, где сейчас большое количество детей: приемных, детей-сирот. Поэтому есть определенный проект, и регионы вовремя передали списки по количеству воспитателей, количества детей, все эти данные мы передали. И ждем, что этот проект заработает”, — отметил Колбаса.
Напомним, что в апреле Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил партию медицинского оборудования и средств личной защиты и гигиены для медицинского персонала на востоке Украины стоимостью 16 миллионов гривен.