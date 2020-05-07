ЮНІСЕФ надасть засоби індивідуального захисту соцпрацівникам - Мінсоцполітики

“Ми звернулись до наших партнерів, і в першу чергу до представників ЮНІСЕФ щодо засобів індивідуального захисту. Нами були надані всі розрахунки по кількості спеціалістів, кількості тих, хто працює і виходить в родини, з якою частотою. Я знаю, що така допомога формується і найближчим часом ми її отримаємо”, — розповів Колбаса.

Він зазначив, що наразі формується ще один проект.

“ЮНІСЕФ також запроваджує проект підтримки наших сімей, і перш за все сімей, де є зараз велика кількість дітей: прийомних, дітей-сиріт. Тому є певний проект, і регіони вчасно передали списки щодо кількості вихователів, кількості дітей, усі ці дані ми передали. І чекаємо, що цей проект запрацює”, — зазначив Колбаса.

Нагадаємо, що у квітні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив партію медичного обладнання та засобів особистого захисту та гігієни для медичного персоналу на сході України вартістю 16 мільйонів гривень.