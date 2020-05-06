ЮНІСЕФ надав Україні допомогу на 16 млн грн у відповідь на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У квітні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив партію медичного обладнання та засобів особистого захисту та гігієни для медичного персоналу на сході України вартістю 16 мільйонів гривень. Про це йдеться у пресрелізі ЮНІСЕФ, передає УНН.
Для підтримки системи охорони здоров’я України у відповіді на COVID-19 ЮНІСЕФ надав концентратори кисню, пульсоксиметри та комплекти особистого захисту для медичних працівників. Партія важливого для порятунку людей обладнання була доставлена до Донецької та Луганської областей цього тижня.
"ЮНІСЕФ підтримує заклади охорони здоров'я із постачанням необхідного обладнання під час пандемії COVID-19. Це обладнання вкрай важливе для кисневої підтримки пацієнтів з ураженням легень через COVID-19, а захист для лікарів необхідний для збереження їхнього життя і здоров'я,поки вони надають допомогу пацієнтам. Ми дуже вдячні за внесок наших партнерів з приватного сектору, які зробили цю допомогу можливою", – сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.
Повідомляється, що концентратори кисню отримають 19 закладів охорони здоров’я у зоні конфлікту на сході України.
Найближчим часом надійдуть і закуплені ЮНІСЕФ комплекти персонального захисту та санітайзери в лабораторію, яка здійснює тестування на коронавірус у Донецькій області.
Зазначається, що 6 мільйонів гривень із загальної суми пішли на допомогу лікарням на Сході засобами гігієни та водою. Достатнє забезпечення цими засобами залишається важливим у районах, що потерпають від регулярних перебоїв з водопостачанням. ЮНІСЕФ разом із партнерами передає близько 200 тонн питної води для створення критичного запасу у лікарнях. А також майже 10 тисяч медичних працівників та пацієнтів отримають санітарні набори в рамках цієї поставки.
Нагадаємо, напередодні посли Європейського союзу схвалили виділення Україні 1,2 млрд євро позики, як допомогу у боротьбі з наслідками пандемії.