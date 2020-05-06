ЮНИСЕФ предоставил Украине помощь на 16 млн грн в ответ на COVID-19

Для поддержки системы здравоохранения Украины в ответ на COVID-19 ЮНИСЕФ предоставил концентраторы кислорода, пульсоксиметры и комплекты личной защиты для медицинских работников. Партия важного для спасения людей оборудования была доставлена в Донецкую и Луганскую области на этой неделе.

"ЮНИСЕФ поддерживает учреждения здравоохранения с поставкой необходимого оборудования во время пандемии COVID-19. Это оборудование крайне важно для кислородной поддержки пациентов с поражением легких из-за COVID-19, а защита для врачей необходима для сохранения их жизни и здоровья, пока они оказывают помощь пациентам. Мы очень благодарны за вклад наших партнеров из частного сектора, которые сделали эту помощь возможной", - сказала глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Сообщается, что концентраторы кислорода получат 19 учреждений здравоохранения в зоне конфликта на востоке Украины.

В ближайшее время поступят и закупленные ЮНИСЕФ комплекты индивидуальной защиты и санитайзеры в лабораторию, которая осуществляет тестирование на коронавирус в Донецкой области.

Отмечается, что 6 миллионов гривен из общей суммы пошли на помощь больницам на Востоке средствами гигиены и водой. Достаточное обеспечение этими средствами остается важным в районах, страдающих от регулярных перебоев с водоснабжением. ЮНИСЕФ вместе с партнерами передает около 200 тонн питьевой воды для создания критического запаса в больницах. А также почти 10 тысяч медицинских работников и пациентов получат санитарные наборы в рамках этой поставки.

Напомним, накануне послы Европейского союза одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро займа, как помощь в борьбе с последствиями пандемии.