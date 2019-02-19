Юные украинские футболисты имеют неисчерпаемый потенциал - Гордейчук
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С новым представителем в Исполкоме УЕФА Украина подарит футбольному миру ряд новых спортивных звезд. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Герой Украины Игорь Гордейчук.
"Победа Павелко на выборах в УЕФА усилит наши позиции в мировом футболе, улучшит имидж нашей страны. Потому что потенциал у нас большой. Вспомним конец 20-го века - о советском футболе знали благодаря Украине. Мы должны возродить статус сильнейшей футбольной страны, а для этого нужно развивать юношеский спорт. Убежден, что новый представитель в УЕФА поможет нам это сделать", - считает он.
Гордейчук также рассказал об опыте сотрудничества лицея с Федерацией футбола Украины.
"Футбол играет немаловажную роль в жизни воспитанников Киевского военного лицея имени Богуна. А развивать его нам помогает Федерация футбола Украины. В прошлом году мы совместно начали турнир по мини-футболу "Кубок памяти Героя Украины Андрея Кызыла". Андрей - один из лучших выпускников лицея, верный сын Украины, который, к сожалению, погиб, воюя с РФ. И в этом случае для нас футбол уже не просто игра, а морально-психологическая подготовка. Хотелось бы, чтобы количество памятных турниров в Украине росло", - подчеркнул он.
Напомним, 7 февраля действующий президент ФФУ Андрей Павелко был избран в Исполком УЕФА.
Также напомним, в ФФУ приняли решение о проведении детского футбольного турнира Баля два раза в год.