Юні українські футболісти мають невичерпний потенціал - Гордійчук

"Перемога Павелка на виборах в УЄФА посилить наші позиції у світовому футболі, покращить імідж нашої країни. Тому що потенціал у нас великий. Згадаймо кінець 20-го століття - про радянський футбол знали завдяки Україні. Ми повинні відродити статус найсильнішої футбольної країни, а для цього потрібно розвивати юнацький спорт. Переконаний, що новий представник в УЄФА допоможе нам це зробити", - вважає він.

Гордійчук також розповів про досвід співпраці ліцею із Федерацією футболу України.

"Футбол відіграє неабияку роль у житті вихованців Київського військового ліцею імені Богуна. А розвивати його нам допомагає Федерація футболу України. Минулого року ми спільно започаткували турнір з міні-футболу "Кубок пам’яті Героя України Андрія Кизила". Андрій – один із найкращих випускників ліцею, вірний син України, який, на превеликий жаль, загинув, воюючи із РФ. І у цьому випадку для нас футбол уже не просто гра, а морально-психологічна підготовка. Хотілося б, щоб кількість пам'ятних турнірів в Україні зростала", - підкреслив він.

Нагадаємо, 7 лютого чинний президент ФФУ Андрій Павелко був обраний до Виконкому УЄФА.

Також нагадаємо, у ФФУ прийняли рішення про проведення дитячого футбольного турніру Баля два рази на рік.