Юлия Тимошенко обещает направить отечественный газ на нужды населения

"После президентских выборов украинский газ будет направлен на нужды граждан, и они будут платить за него вдвое меньше, чем сейчас. Это не популизм и не утопия. Для этого нужна лишь политическая воля, ведь все решения о повышении цены могут быть отменены президентом ", - заверила лидер" Батькивщины ".

Она напомнила, что четыре с половиной года назад весь газ украинской добычи шел на нужды населения. И сейчас, как отметила Тимошенко, "не нужно ничего выдумывать, достаточно лишь восстановить порядок обеспечения природным газом населения, уже был".

Украинский газа вполне хватает для обеспечения бытовых потребностей наших граждан, и стоить он должен максимум 90 долларов за тысячу кубометров, сообщила лидер "Батькивщины".

Упреки в том, что цены на газ растут из-за подписанного в 2008 меморандум с МВФ, она назвала лживыми. Тимошенко напомнила, что действие меморандума завершилась с подписанием новой программы сотрудничества с Фондом. Кроме того, по официальному сообщению самого Международного валютного фонда, в структуре внешнего долга Украины ни копейки, которую позаимствовал правительство Тимошенко, с 2012 года нет.

"Возьмите платежку за газ в 2009 году, когда действовал меморандум с МВФ и работал газовый контракт, и сравните ее с соответствующей платежке, которая есть сегодня по" хорошим контрактом Петра Порошенко "и за его меморандумом с МВФ. Так там разница составляет в гривнах в 9-10 раз ", - отметила лидер" Батькивщины ".