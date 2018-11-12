Юлія Тимошенко обіцяє направити вітчизняний газ на потреби населення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Наступного дня після президентських виборів побори з українців будуть припинені, і люди отримуватимуть газ вітчизняного видобутку. Про це Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції в Івано-Франківську, передає УНН.
“Після президентських виборів український газ буде спрямований на потреби громадян, і вони платитимуть за нього вдвічі менше, ніж зараз. Це не популізм і не утопія. Для цього потрібна лише політична воля, адже усі рішення про підвищення ціни можуть бути скасовані президентом”, — запевнила лідер “Батьківщини”.
Вона нагадала, що чотири з половиною роки тому весь газ українського видобутку йшов на потреби населення. І зараз, як наголосила Тимошенко, “не потрібно нічого видумувати, досить лише відновити порядок забезпечення природним газом населення, який вже був”.
Українського газу повністю вистачає для забезпечення побутових потреб наших громадян, і коштувати він має максимум 90 доларів за тисячу кубометрів, повідомила лідер “Батьківщини”.
Закиди в тому, що ціни на газ зростають через підписаний в 2008 меморандум з МВФ, вона назвала брехливими. Тимошенко нагадала, що дія меморандуму завершилася з підписанням нової програми співпраці з Фондом. Крім того, за офіційним повідомленням самого Міжнародного валютного фонду, у структурі зовнішнього боргу України жодної копійки, яку б запозичив уряд Тимошенко, з 2012 року немає.
“Візьміть платіжку за газ в 2009 році, коли діяв меморандум з МВФ і працював газовий контракт, і порівняйте її з відповідною платіжкою, яка є сьогодні за „гарним контрактом Петра Порошенка“ і за його меморандумом з МВФ. Так там різниця складає в гривнях в 9-10 разів”, — зазначила лідер “Батьківщини”.