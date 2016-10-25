Ю.Столярчук остается прямым руководителем С.Горбатюка и нового управления ГПУ - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины Юрий Столярчук остается прямым руководителем и начальника Департамента специальных расследований Сергея Горбатюка, и нового Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Заместитель Генерального прокурора Столярчук был и остается прямым руководителем и Горбатюка, и нового управления. Ничего в этом плане не меняется", - сказал Ю.Луценко.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ни одного дела о Майдане не будут забирать из-под руководства главы Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка.
Кроме того, Ю.Луценко добавил, что не планирует увольнять С.Горбатюка.
Напомним, руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причины, по которым у его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.