Ю.Столярчук остается прямым руководителем С.Горбатюка и нового управления ГПУ - Ю.Луценко

"Заместитель Генерального прокурора Столярчук был и остается прямым руководителем и Горбатюка, и нового управления. Ничего в этом плане не меняется", - сказал Ю.Луценко.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ни одного дела о Майдане не будут забирать из-под руководства главы Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Кроме того, Ю.Луценко добавил, что не планирует увольнять С.Горбатюка.

Напомним, руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причины, по которым у его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.