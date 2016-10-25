Ю.Столярчук залишається прямим керівником С.Горбатюка і новоствореного управління ГПУ – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Заступник Генерального прокурора України Юрій Столярчук залишається прямим керівником і начальника Департаменту спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка та новоствореного Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Заступник Генерального прокурора Столярчук був і залишається прямим керівником і Горбатюка, і новоутвореного управління. Нічого в цьому плані не міняється", - сказав Ю.Луценко.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що жодної справи Майдану не забиратимуть з-під керівництва голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.
Крім того, Ю.Луценко додав, що не планує звільняти С.Горбатюка.
Нагадаємо, Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк назвав причини, через які у його департаменту забрали “велику кримінальну справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича.
Як повідомляв УНН, з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.