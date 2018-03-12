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Ю. Луценко заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах

Ю. Луценко заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах

Киев  •  УНН

 • 13879 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом он сегодня сказал в интервью телеканалу ZIK, передает УНН.

“Я скажу очень коротко, нет не собираюсь”, — сказал Луценко, отвечая на вопрос о том, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

На уточненення о том, собирается ли он поддерживать действующего президента на выборах, Луценко ответил: “Поддерживать действующего Президента Генеральный прокурор может только эффективной работой правоохранительной системы, которая находится под моим процессуальным руководством. Никаких других поддержек закон мне не позволяет”.

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