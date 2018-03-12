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Ю. Луценко заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах

Ю. Луценко заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах

Київ • УНН

 • 13880 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не збирається висувати свою кандидатуру на президентських виборах. Про це він сьогодні сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK, передає УНН.

“Я скажу дуже коротко, ні не збираюся”, — сказав Луценко, відповідаючи на запитання про те, чи планує він висувати свою кандидатуру на президентських виборах.

На уточненення про те, чи збирається він підтримувати чинного Президента на виборах, Луценко відповів: “Підтримувати чинного Президента Генеральний прокурор може тільки ефективною роботою правоохоронної системи, яка знаходиться під моїм процесуальним керівництвом. Ніяких інших підтримок закон мені не дозволяє”.

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