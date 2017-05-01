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Ю.Луценко заявил, что на суде будут соблюдены все права обвиняемого В.Януковича

Киев • УНН

 • 11016 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при рассмотрении уголовного производства в суде по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича будут соблюдены все права обвиняемого, гарантированных украинским законодательством. Об этом говорится в обращении Генпрокурора, опубликованного пресс-службой ГПУ, передает УНН.

Ю.Луценко заявил, что на суде будут соблюдены все права обвиняемого В.Януковича

Ю.Луценко напомнил, что Генеральная прокуратура от имени государства Украина будет обвинять бывшего президента в государственной измене.

"Этот процесс не только о гражданине Януковича. Этот процесс также о его кремлевских хозяев, которые использовали как фиговый листок подписанный Януковичем документ для того чтобы: оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс, попробовать поставить на колени наше государство", - подчеркнул он.

Ю.Луценко заверил, что в процессе будут соблюдены все права подсудимого.

"Этот суд будет в корне отличаться от политических от политических судилищ времен Януковича, через которые и я вынужден был пройти в свое время. Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированных украинским законодательством", - подчеркнул Генпрокурор.

Ю.Луценко заявил, что верит в то, что будущее судебное решение является очень важным не только с точки зрения самой справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится встать на путь государственной измены.

"В то же время украинские прокуроры на этом процессе будут представлять не только государство Украина. Они будут выступать от имени тысяч убитых, десятков тысяч раненых, миллионов беженцев из украинского Крыма и Донбасса", - отметил он.

Ю.Луценко подчеркнул, что этот судебный процесс "не будет процессом мести, потому что мы нуждаемся в справедливости, и пусть торжествует закон".

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева назначил на 4 мая 10:00 подготовительное заседание по рассмотрению дела о госизмене В.Януковича.

14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд. Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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