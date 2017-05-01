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Ю.Луценко заявив, що на суді буде дотримано усіх прав обвинуваченого В.Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що під час розгляду кримінального провадження у суді за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича буде дотримано усіх прав обвинуваченого, гарантованих українським законодавством. Про це йдеться у зверненні Генпрокурора, опублікованого прес-службою ГПУ, передає УНН.

Ю.Луценко заявив, що на суді буде дотримано усіх прав обвинуваченого В.Януковича

Ю.Луценко нагадав, що Генеральна прокуратура від імені держави Україна буде звинувачувати колишнього президента у державній зраді.

“Цей процес не лише про громадянина Януковича. Цей процес також про його кремлівських господарів, які використали як фіговий листок підписаний Януковичем документ для того щоби: окупувати український Крим, залити кров’ю український Донбас, спробувати поставити на коліна нашу державу”, — наголосив він.

Ю.Луценко запевнив, що у судовому процесі буде дотримано усіх прав підсудного.

“Цей суд буде докорінно відрізнятися від політичних від політичних судилищ часів Януковича, через які і я змушений був пройти в свій час. Я впевнений, що на цьому процесі буде дотримано усіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством”, — підкреслив Генпрокурор.

Ю.Луценко заявив, що вірить у те, що майбутнє судове рішення є дуже важливим не тільки з погляду найвищої справедливості, а і як знак попередження усім тим, хто в майбутньому насмілиться стати на шлях державної зради.

“В той же час українські прокурори на цьому процесі будуть представляти не лише державу Україна. Вони будуть виступати від імені тисяч убитих, десятків тисяч поранених, мільйонів біженців з українського Криму та Донбасу”, — зазначив він.

Ю.Луценко підкреслив, що цей судовий процес “не буде процесом помсти, бо ми потребуємо справедливості, і хай торжествує закон”.

Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва призначив на 4 травня 10 годину підготовче засідання з розгляду справи про держзраду В.Януковича.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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