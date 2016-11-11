Ю.Луценко сказал судить его работу как генпрокурора по "делу Майдана" - нардеп

"Считаю некоретною заявление депутата Соболева отправить в отставку Луценко, ведь именно для нынешнего прокурора расследование дела о расстрелах на Майдане является принципиальной и первоочередной. Он сказал судить его деятельность именно по этому делу ", - отметил парламентарий.

Более того, по мнению депутата, Ю.Луценко ожидает отчета от Сергея Горбатюк относительно «активных» результатов двух с половиной лет работы над этими делами.

"Общество ждет, чтобы виновные наконец были привлечены к уголовной ответственности. Речь идет об исполнителях, убийцах, всех тех организаторах, которые были причастны к преступлениям против людей на Майдане ", - рассказал П.Ризаненко.

Напомним, народный депутат Егор Соболев после рассмотрения комитетом по противодействию коррупции результатов расследования дел о терроре евромайдана решил инициировать отставку Генерального прокурора Юрия Луценко .