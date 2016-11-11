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15 марта, 19:03 • 111911 просмотра

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Ю.Луценко сказал судить его работу как генпрокурора по "делу Майдана" - нардеп

Ю.Луценко сказал судить его работу как генпрокурора по "делу Майдана" - нардеп

Киев • УНН

 • 10699 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко сказал судить его работу на посту главы ГПУ по "делу Майдана". Об этом сообщил народный депутат от БПП Павел Ризаненко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Считаю некоретною заявление депутата Соболева отправить в отставку Луценко, ведь именно для нынешнего прокурора расследование дела о расстрелах на Майдане является принципиальной и первоочередной. Он сказал судить его деятельность именно по этому делу ", - отметил парламентарий.

Более того, по мнению депутата, Ю.Луценко ожидает отчета от Сергея Горбатюк относительно «активных» результатов двух с половиной лет работы над этими делами.

"Общество ждет, чтобы виновные наконец были привлечены к уголовной ответственности. Речь идет об исполнителях, убийцах, всех тех организаторах, которые были причастны к преступлениям против людей на Майдане ", - рассказал П.Ризаненко.

Напомним, народный депутат Егор Соболев после рассмотрения комитетом по противодействию коррупции результатов расследования дел о терроре евромайдана решил инициировать отставку Генерального прокурора Юрия Луценко .

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