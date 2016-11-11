Ю.Луценко сказав судити його роботу як Генпрокурора за "справою Майдану" - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко сказав судити його роботу на посаді очільник ГПУ за "справою Майдану". Про це повідомив народний депутат від БПП Павло Різаненко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
“Вважаю некоретною заяву депутата Соболєва відправити у відставку Луценка, адже якраз для нинішнього прокурора розслідування справи про розстріли на Майдані є принциповою і першочерговою. Він сказав судити його діяльність саме по цій справі”, – зазначив парламентар.
Більше того, на переконання депутата, Ю.Луценко очікує звіту від Сергія Горбатюка щодо “активних” результатів двох з половиною років роботи над цими справами.
“Суспільство чекає, щоб винні нарешті були притягнуті до кримінальної відповідальності. Мова йде про виконавців, вбивць, усіх тих організаторів, які були причетні до злочинів проти людей на Майдані”, - розповів П.Різаненко.
Нагадаємо, народний депутат Єгор Соболєв після розгляду комітетом з протидії корупції результатів розслідування справ про терор Євромайдану вирішив ініціювати відставку Генерального прокурора Юрія Луценка.