Ю.Луценко рассказал, что его декларацию должны проверять НАБУ и НАПК

"Мою декларацию должны проверять, в случае обоснованных оснований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, также Национальное агентство предотвращения коррупции. Как только будут приняты порядки проверки деклараций, насколько я знаю, НАПК должен посетить всех высокопоставленных чиновников, в том числе и меня", - сказал он.

Ю.Луценко заверил, что готов к визиту НАПК и продемонстрирует и наличные денежные средства, и ценности, которые задекларировала его семья, и все документы, которые свидетельствуют о легальности происхождения всех доходов.