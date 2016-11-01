Ю.Луценко розповів, що його декларацію має перевіряти НАБУ і НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що його декларацію має перевіряти, у випадку обгрунтованих підстав, Національне антикорупційне бюро, а також Національне агентство з питань запобігання корупції. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Мою декларацію має перевіряти, в разі обгрунтованих підстав, Національне антикорупційне бюро України, також Національне агентство запобігання корупції. Як тільки будуть прийняті порядки перевірки декларацій, наскільки я знаю, НАЗК має відвідати всіх високопоставлених чиновників, в тому числі і мене", - сказав він.
Ю.Луценко запевнив, що готовий до візиту НАЗК та продемонструє і наявні грошові кошти та цінності, які задекларувала його сім'я, і всі документи, які свідчать про легальність походження усіх статків.